مادورو في تنصيبه لولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا: لا يمكن لفنزويلا أن تكون خاضعة لدبلوماسية التضليل

نُصّب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا، وقام بأداء اليمين الدستورية.

وشدد على أنّه "لم يجرِ تنصيبي من قبل الولايات المتحدة أو أي دولة في أميركا اللاتينية بل جرى تنصيبي بفعل إرادة الشعب"، مشيرًا إلى "أنني لست رئيساً بصورة مطلقة ولست خادماً للقوى والأوليغارشية أو الإمبريالية".

وقال "الدولة دافعت عن نفسها في وجه مؤامرة أميركية بهدف تقويض فنزويلا وقد فزنا في هذه المواجهة"، لافتًا إلى "اننا نريد أن نعيش في حالة من الطمأنينة ولا نريد أياً من هذه المشاكل".

وذكر أنّ "الإمبريالية والأوليغارشية في حال من التفكك ولم نولد لنكون خونة وضعفاء"، وقال: "لا يمكن لفنزويلا أن تكون خاضعة لدبلوماسية التضليل ونحن دولة تريد السلام".

وكانت قد أغلقت سلطات فنزويلا حدودها مع كولومبيا متحدثة عن "مؤامرة دولية" قبل ساعات من تنصيب نيكولاس مادورو لولاية ثالثة من ست سنوات، رغم اتهامات المعارضة بحصول تزوير للانتخابات.

وأعلن حاكم ولاية تاتشيرا فريدي برنال عند الحدود مع كولومبيا أنّه "لدينا معلومات بشأن مؤامرة دولية تهدف إلى زعزعة سلام الفنزويليين" لذا "نصدر الأوامر بتعليمات من نيكولاس مادرو، بإغلاق الحدود مع كولومبيا".

وأتى الاعلان قبل ساعات على مراسم تنصيب مادورو غداة تظاهرات للمعارضة احتجاجا على إعلان فوز الرئيس الاشتراكي البالغ 62 عاما بالانتخابات الرئاسية في 28 تموز.

ويعتبر مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا أنّه فاز بالانتخابات. وقد جدد الخميس من الدومينيكان التأكيد أنه "الرئيس المنتخب".