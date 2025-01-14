اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، أنّ "الاستدارة النّوعيّة على المستوى الوطني، يجب أن تقابلها استدارة فوريّة في ما يتعلّق بنوعيّة الدّواء وجودته، وآليّة تسجيله ومراقبته، وكذلك تأمينه لجميع المرضى".
وأوضح أنّ "هذا لا يتحقّق إلّا بالإفراج عن المراسيم التّطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدّواء، الّتي نامت في أدراج مجلس الوزراء لمدّة ثلاث سنوات، مانعةً نشوء مؤسّسة وطنيّة، مستقلّة وشفّافة، تُعنى بتسجيل الأدوية والمتمّمات الغذائيّة والمواد الأوّليّة لصناعة الأدوية، وتسعيرها ومراقبتها في الأسواق، ما جعل من المرضى اللّبنانيّين حقل تجارب، بخاصّة مرضى السّرطان والتّصلّب اللّويحي؛ هذا ناهيك عن غضّ الطّرف عن كلّ أشكال تهريب الدّواء ذهابًا وإيابًا".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصيادلة: للإفراج عن المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.