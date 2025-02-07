شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قوافل التحالف الوطنى لغزة تعكس التضامن المصرى مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد إدريس، منسق التحالف الوطنى للعمل الاهلى بالأقصر، أن إرسال قوافل الإغاثة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أهل غزة يمثل خطوة هامة في دعم القضية الفلسطينية، ويعكس عمق التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني في وقت يعانون فيه من تحديات إنسانية كبيرة، مشيرا إلى أن هذه القوافل الإغاثية تعد تجسيدًا حقيقيًا للتضامن المصري المستمر مع الشعب الفلسطيني في محنته، فمصر دائماً كانت حاضرة في دعم الفلسطينيين في مختلف المجالات، بما في ذلك على الصعيد الإنساني، كما أن هذا الدعم يرسل رسالة قوية للعالم تؤكد أن الشعب المصري يقف إلى جانب إخوانه في فلسطين.

وأكد "إدريس"، على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هو أحد الكيانات التي تلعب دورًا أساسيًا في تنسيق الجهود الإنسانية والتنموية داخل مصر وخارجها، وإرسال قوافل الإغاثة يعكس قدرة التحالف على تنظيم وتوزيع المساعدات بشكل منظم وفعال، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المتضررين في غزة، موضحا أن المجتمع المدني في مصر يلعب دورًا مهمًا في هذه القوافل، حيث يعكس الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية، وهذه القوافل تسهم في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف الإغاثة.

وأكد منسق التحالف الوطنى بالأقصر، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم المساعدات الطارئة فقط، بل تسهم في تقديم دعم مستدام يساعد في بناء قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود.، من خلال تقديم مساعدات طبية وغذائية وتوفير الأدوية والمستلزمات الأساسية تساعد في تعزيز الوضع الصحي والتعليمي في غزة، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة.

واختتم النائب أحمد إدريس تصريحاته، مؤكدا على أن التحالف الوطني يبرز دوره من خلال استجابته السريعة لاحتياجات الشعب الفلسطيني، خاصة أن القوافل الإغاثية ليس فقط عملًا إنسانيًا، بل أيضًا استثمارًا في استقرار المنطقة حيث تساعد في بناء جسر من الأمل والإنسانية بين الشعبين المصري والفلسطيني، وتؤكد أن التعاون بينهما لا يتوقف في الأوقات الصعبة.