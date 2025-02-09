رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستقبل رئيس مجلس إدارة «نايل سات»

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللواء سامح قته، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، وذلك بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، وأشرف الإسكندراني، مدير عام الشئون التجارية بالشركة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح، المستشار القانوني للشركة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، وكذلك سبل تعزيز دور الشركة المصرية للأقمار الصناعية في المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أهمية الدور الذي تلعبه شركة «نايل سات» في الإعلام المصري، مشيرًا إلى أهمية تعاون الشركة مع الشركاء الدوليين لتطوير الخدمات المقدمة للمشاهدين.

وأكد اللواء سامح قته، أن الشركة تسعى بشكل دائم لتعزيز وتطوير التعاون مع مختلف مشغلي الأقمار في المنطقة، بما يعود بالفائدة على الخدمات التي تقدمها، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة التعاون مع القمر الصناعي «يوتلسات»، لضمان تقديم الخدمات المتطورة عالية التقنية التي تلبى تطلعات عملاء الشركة بشكل دائم.