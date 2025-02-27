شكرا لقرائتكم خبر عن المحامين: صرف معاشات مارس اليوم.. و500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر مارس بدءًا من اليوم الخميس، وصرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، للسادة المستحقين للمعاشات، وجاء نص القرار كالتالي:

قرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019

أولا: يتم صرف معاشات شهر مارس 2025، اعتبارا من اليوم الخميس 27 فبراير 2025.

ثانيا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم لجميع السادة المستحقين للمعاشات بواقع (خمسمائة جنيها)، على أن يتم صرفها يوم الإثنين المقبل الموافق 3 مارس 2025.