دراسة: تراجع تلوث الهواء في الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت دراسة حديثة، نشرتها المفوضية الأوروبية، في بروكسل، أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق طموح الاتحاد الأوروبي في القضاء على التلوث، مؤكدة التزام المفوضية بتحقيق الازدهار المستدام.

وتواصل انبعاثات ملوثات الهواء في الاتحاد الأوروبي انخفاضها وفق تقرير توقعات الهواء النظيف الرابع الذي نشرته المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، وعلى الرغم من ذلك لا تزال انبعاثات الأمونيا (NH3) ثابتة بشكل مثير للقلق، ما ساهم في فقدان الاتحاد الأوروبي هدف صفر تلوث المتعلق بالحد من مناطق النظم الإيكولوجية المعرضة لخطر تلوث الهواء.

ووفقاً لنتائج توقعات الهواء النظيف الرابعة، فإن أربع دول أعضاء فقط هي (إستونيا وفنلندا واليونان وإيطاليا) في طريقها لتحقيق جميع التزاماتها بخفض الانبعاثات لعام 2030 بموجب التدابير الوطنية الحالية وتشريعات الاتحاد الأوروبي، فيما يتوجب على جميع الدول الأعضاء الأخرى اتخاذ تدابير إضافية للوفاء بالتزاماتها.