حصيلة جديدة ومعلومات عن عملية الدهس في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت مصادر أمنية ألمانية، اليوم الاثنين، بمقتل شخص ثان جراء الحادث الذي وقع في قلب مدينة مانهايم. كانت الشرطة الألمانية أعلنت، في وقت سابق، أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن سيارة دهست حشدا من المارة.

وكانت الشرطة الألمانية أعلنت القبض على الشخص المشتبه به في تنفيذ هذا الحادث، وقالت مصادر أمنية إنها تستبعد وجود شركاء آخرين لهذا الشخص الذي داهم بسيارته مجموعة من الأشخاص في كرنفال "اثنين الزهور" في مانهايم.

كما علمت وسائل إعلام من مصادر أن هذا الشخص يرقد مصابا في المستشفى في الوقت الحالي، وأنه يحمل الجنسية الألمانية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن عدد المصابين في الحادث يتراوح بين خمسة وعشرة أشخاص. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الأمر يتعلق بحادث عرضي.

ووفقا لشهود عيان، فإن الرجل انطلق بسيارته قادما من شارع "فريدريشسرينج" بسرعة نحو شارع "بلانكن"، وهو الشارع الرئيسي للتسوق ويمتد لعدة مئات من الأمتار، حيث صدم أو دهس عدة مارة بالقرب من ساحة "باراديبلاتس". ويقام حاليا في شارع بلانكن وحول برج المياه سوق كرنفالي يضم عشرات الأكشاك والألعاب.

ووفقا لمراسل (د ب أ)، فقد تناثر الحطام في موقع الحادث. كما أظهرت صور سيارة سوداء صغيرة مدمرة بالكامل، يعتقد أنها تعود للسائق المشتبه به.

ووفرت الشرطة خدمة الدعم النفسي في مكان الحادث لمساعدة المتضررين. وأعلن مستشفى جامعة مانهايم تفعيل خطة للكوارث والطوارئ لتأمين الرعاية الطبية للمصابين، حيث تم تجهيز ثمانية فرق طبية متخصصة في العلاج من الصدمات، تشمل فرقا للبالغين والأطفال.

وذكر المستشفى أنه يجري حاليا تقديم الرعاية الطبية العاجلة لشخصين بالغين وطفل واحد.

وفي أواخر مايو من العام الماضي، شهدت ساحة السوق في مانهايم "ماركتبلاتس" حادثة أخرى عندما قام شخص بطعن خمسة مشاركين في مظاهرة نظمتها حركة "باكس أوروبا"، إضافة إلى شرطي.

وقد توفي الشرطي روفن لاور، البالغ من العمر 29 عاما، لاحقا متأثرا بجراحه، فيما تمكن شرطي آخر من إطلاق النار على المهاجم وإصابته.