شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: كلمة الرئيس طمأنت الشعب وأكدت على ثوابت مصر فى السلام والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات وعضو مجلس النواب، عن تقديره البالغ لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، والتي جاءت في إطار التواصل المباشر مع القوات المسلحة والاطمئنان على سير العملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، مؤكدا أن كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنينة للشعب المصري، وأظهرت عمق الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية في التعامل مع التحديات الإقليمية والداخلية.

وقال السادات: "نثمن في حزب السادات ما أكد عليه الرئيس من أن السلام يظل الخيار الاستراتيجي لمصر، وهو ما يتوافق مع رؤية الرئيس الراحل أنور السادات، الذي كان رائدًا في تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا إن السلام ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة لتحقيق التنمية والاستقرار، ونحن نؤيد كل الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز هذا المبدأ."

وأضاف رئيس حزب السادات: "نشيد بجهود مصر الدبلوماسية والإنسانية في العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن، وهذه الجهود تعكس الدور الريادي لمصر في المنطقة، وتؤكد التزامها بتحقيق الاستقرار والسلام، مؤكدا إن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تثبت دائمًا أنها قوة إقليمية فاعلة وقادرة على لعب دور محوري في حل الأزمات."

كما أشاد السادات بتأكيد الرئيس السيسي على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، مضيفا :"نؤيد جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ونثمن الطمأنينة التي أبداها الرئيس بشأن توفر الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وإن توفير السلع بأسعار مناسبة في ظل الأزمات العالمية يعد إنجازًا كبيرًا يعكس كفاءة الإدارة الحكومية."

وفي ختام بيانه، وجه النائب عفت السادات التحية لشعب مصر العظيم، الذي أظهر، كما أشار الرئيس، تلاحمًا ووعيًا في مواجهة التحديات، مضيفا: "نحن على ثقة بأن مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي، ستواصل مسيرتها نحو التقدم والازدهار، وسنظل داعمين لكل الجهود التي تبذل من أجل تحقيق هذا الهدف. إن الشعب المصري، بوعيه وتلاحمه، هو العمود الفقري لهذه المسيرة، ونحن نثمن كل التضحيات التي يبذلها من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة."