رئيس الوفد يحيى نضال المصريين فى ذكرى ثورة 1919 واستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ سمر سلامة

السبت، 08 مارس 2025 01:50 م

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الشعب المصري جسّد عبر تاريخه أروع صور النضال والتضحية، مقدمًا أرواح أبنائه فداءً للوطن والحفاظ على أرضه.

وحيّا "يمامة" جهاد المصريين في ذكرى ثورة 1919، التي انطلقت في 9 مارس، مشيدًا أيضًا بذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف، والذي قدّم نموذجًا يحتذى به في الوطنية والعسكرية المصرية.

وشدد رئيس الوفد على أن قوة مصر وتماسكها يعتمدان على وحدة جبهتها الداخلية وصلابة نسيجها الوطني، مؤكدًا أن المصريين قادرون على تجاوز الأزمات والتحديات بإرادة وعزيمة لا تلين.

ودعا يمامة المصريين إلى التكاتف لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك دورًا إقليميًا كبيرًا، وشعبها يتمتع بإصرار وعزيمة تمكّنه من التغلب على أي مخاطر.

