اتحاد المرأة بحزب الوعى يعلن تنظيم ورش عمل وتقديم دعم قانونى واستشارى للنساء

وجه اتحاد المرأة بحزب الوعي التحية لكل امرأة مصرية تبذل الجهد وتسهم في تقدم أسرتها ومجتمعها ووطنها، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، منوها بأن المرأة شريك أساسي في التنمية، ولها دور بارز في مختلف ميادين العمل، من الأسرة إلى سوق العمل، ومن ميادين التعليم إلى مواقع القيادة.

وأكد اتحاد المرأة بحزب الوعي على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة ودعم دورها في المجتمع، بما يضمن لها فرصًا عادلة للنمو والتقدم، العمل على توفير بيئة مناسبة تُمكّن المرأة من تحقيق طموحاتها في التعليم والعمل، مع تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية والمهنية، دعم المبادرات والمشروعات التي تساعد المرأة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز مساهمتها في خطط التنمية.

وطالب اتحاد المرأة بحزب الوعي، بضرورة الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة من خلال سياسات تدعم استقرارها، وتعزز دورها في بناء أجيال جديدة قادرة على تحقيق مستقبل أفضل.

وفي هذا الإطار، أعلن اتحاد المرأة بحزب الوعي اضطلاعاً بدوره في خدمة المرأة المصرية ، سوف يسعى لتكثيف نشاطه خلال الفترة القادمة من خلال:

- تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تهدف إلى دعم المرأة في ريادة الأعمال وتطوير مهاراتها المهنية.

- تنظيم الندوات والملتقيات التي تناقش قضايا المرأة وحقوقها وطرق مواجهة ما تتعرض له من انتهاكات وصعوبات.

- إطلاق حملات توعوية لتعزيز دور المرأة في المجتمع ونشر ثقافة المساواة في الفرص والمسؤوليات.

- تقديم دعم قانوني واستشاري للنساء في مختلف المجالات، لضمان حصولهن على حقوقهن وتعزيز دورهن في العمل والمجتمع، وحماية سلامتهن، وضمان حصولهن على الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية المناسبة.

- تنظيم معارض لترويج منتجات المشروعات النسائية، وأنشطة أخرى خدمية وترفيهية لتقوية روابطنا مع مجموعات واسعة من النساء المصريات.

وختاماً، قال الاتحاد: فإننا كما نحيي كل امرأة تعمل بجد وإخلاص من أجل تعزيز مكانتها، وتناضل من أجل حقوقها ومكتسباتها، فإننا نحيي كل جهد صادق تقوم به الحكومة والمجلس القومي للمرأة وكافة مؤسسات الدولة من أجل دعم حقوق المرأة ومكانتها، وكذلك نحيي كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل لخدمة قضايا المرأة في كل ربوع مصر، ونعلن مد ايدينا للتعاون مع الجميع من أجل مجتمع أكثر تماسكًا وتقدمًا، تحظى فيه المرأة بالتقدير الذي تستحقه، وتشارك بفاعلية في رسم ملامح المستقبل".