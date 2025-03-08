شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية كشفت حجم الجهود فى خطة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية العسكرية ولقاءه بطلابها في هذا التوقيت تحمل رسائل مهمة للداخل والخارج.

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن الرئيس السيسي شدد على إيجابية الموقف المصري في تعامله مع مختلف الأحداث التي تشهدها المنطقة، وأن مصر مستمرة في اتباع هذه الاستراتيجية بخطوات متنوعة، لا سيما فيما يتعلق بالحرب على غزة، والتي بدأت بمحاولات وقف الحرب، وإدخال المساعدات، ورفض التهجير، وصولًا إلى إعداد مصر خطة متكاملة لإعمار القطاع.

وأضاف عناني أن الرئيس أشار إلى أن خطة إعمار غزة تُعد عملًا متكاملًا تشارك فيه جميع أجهزة الدولة، وذلك تأكيدًا على الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في إعداد هذه الخطة، التي حظيت باعتماد القمة العربية.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي بلاط أن إشادة الرئيس بتلاحم الشعب المصري وتماسكه في الأزمات، إلى جانب تقديره الكامل للقوات المسلحة المصرية، أمر محل تقدير، كما تحمل تصريحاته رسالة واضحة لجميع الوزارات والهيئات للعمل بأقصى طاقة واستعداد لمواجهة التحديات، نظرًا لدقة المرحلة الراهنة.

وشدد الحزب على أنه يثمّن تأكيد الرئيس على ضرورة التطوير والاستعداد لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى رسائل الطمأنينة التي وجهها للشعب، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.