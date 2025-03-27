الحوثي يتعهد باستمرار عملياته لنصرة فلسطين

القاهرة - كتب محمد نسيم - تعهد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، مساء الأربعاء 26 مارس 2025، باستمرار عمليات الجماعة لـ"نصرة فلسطين دون تردد أو تراجع رغم العدوان الأمريكي" على اليمن.

وقال الحوثي في كلمة له: "نؤكد على ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني الإنساني الأخلاقي، في نصرة الشعب الفلسطيني بكل ما نستطيع، دون تردد ولا تراجع بالرغم من العدوان الأمريكي، الذي عاد في جولة تصعيدية جديدة، بعد أن استمر لأكثر من عام كامل".

واعتبر أن" المسار العدواني للعدو الإسرائيلي، بشراكة أمريكية، يتجه نحو هدف واضح، هو السعي لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من فلسطين".

وأضاف الحوثي: "هذا واضح في التصريحات والمواقف المعلنة من الأمريكي والإسرائيلي، وليس مجرد اتهامات، أو حديث عن النوايا".

أردف: "وهو واضح أيضا في الممارسات العدوانية والإجرامية للعدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، من خلال العدوان المستمر على قطاع غزة ، والإبادة الجماعية، والتدمير الشامل والتجويع والتعطيش".

ولفت إلى أن الشعب اليمني تحرك "تحركا شاملا لنصرة الشعب الفلسطيني على كل المستويات، وساهم بالمشاركة العسكرية عبر العمليات البحرية وبالقصف بمئات الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، والصواريخ الفرط صوتية، إلى فلسطين المحتلة لاستهداف أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي".

المصدر : وكالات