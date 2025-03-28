مرقص بحث مع وفد "اليونيسف" بالتعاون في مجال حماية الطفل وحقوقه في الإعلام

استقبل وزير الإعلام ​بول مرقص​ في مكتبه في "تلفزيون لبنان"، وفدًا من "اليونيسف" ضمّ كلًّا من: مسؤول قسم الإعلام والمناصرة في لبنان كريستوف بوليراك، ممثّل المنظّمة بالإنابة في لبنان أكيل أيار، ومسؤولة التّواصل بلانش باز.

وتمّ البحث في التّعاون بين المنظّمة ووزارة الإعلام، في مجال حماية الطّفل وحقوقه في الإعلام.

وتطرّق اللّقاء أيضًا إلى المشاريع السّابقة بين الوزارة و"اليونيسف"، بالإضافة إلى تلك المستقبليّة الّتي سيخصّص جزء منها لـ"تلفزيون لبنان".

وتمّ الإتفاق على توقيع خطّة العمل بين الوزارة والمنظّمة.