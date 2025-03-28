أورتاغوس: لا يمكن القول إن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف النار ولها الحق في الرد على الصواريخ التي أطلقت من لبنان

رأت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في حديث لـ"العربية"، أن "إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل انتهاك صارخ لاتفاق وقف النار والحكومة اللبنانية ليست قادرة على السيطرة على كل شيء".

ولفتت أورتاغوس، الى أنه "لا يمكن أن نقارن لبنان بغزة ولا يمكن القول إن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف النار مع لبنان"، مشددةً أنه "على الحكومة اللبنانية وقف إطلاق الصواريخ من أراضيها، وعلى لبنان تحمل مسؤولياته بدلا من إلقاء اللوم على إسرائيل".

وقالت "لا نريد حربا بل نرغب في استمرار وقف النار بين لبنان وإسرائيل، وإسرائيل سلمت أسرى للبنان كمبادرة حسن نية"، مضيفةً "حان الوقت للدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان والرئيس اللبناني جوزاف عون يدعم المفاوضات الدبلوماسية".

وأكدت أن "أميركا تؤكد ضرورة نزع سلاح حزب الله بالكامل، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس من لبنان يجب أن يتم عبر المفاوضات، ونحن لا نريد أن نرى دولة داخل دولة في لبنان".

وتابعت "ندعم الجيش اللبناني لكن ما يفعله غير كاف".