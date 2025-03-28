الحجار التقى مدير عام قوى الأمن وأعطى توجيهاته لرئيس مصلحة تسجيل السيارات لحسن سير العمل

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، يرافقه أعضاء مجلس القيادة الجدد: رئيس وحدة هيئة الأركان العميد الطبيب الفرد حنا، قائد وحدة الدرك الإقليمي العميد جان عواد، قائد وحدة الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه، رئيس وحدة الإدارة المركزية العميد سليم عبده، رئيس وحدة الخدمات الاجتماعية العميد ايلي الأسمر، قائد وحدة معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد عبلا، قائد وحدة شرطة بيروت العميد عماد الجمل، قائد وحدة القوى السيارة العميد طوني متى، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، وتمنى لهم "التوفيق في مهامهم الجديدة في حفظ أمن الوطن والمواطنين".

وترأس الحجار أيضًا اجتماعا ضم رئيس مصلحة تسجيل السيارات والمركبات والآليات الجديد العميد نزيه قبرصلي وضباط المصلحة، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، حيث أعطى التوجيهات اللازمة لحسن سير العمل بمعايير النزاهة وتقديم أفضل خدمة إلى المواطنين.

كما التقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد.