تقي الدين: كل المؤشرات توحي بأن العدو الإسرائيلي يريد فتح الحرب على لبنان من جديد

أكّد رئيس حزب "الوفاق الوطني" ​بلال تقي الدين​، أنّ "ما يحصل اليوم هو اعتداء جديد على السّيادة الوطنيّة من قبل العدو الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنّه "لا شكّ أنّ كلّ المؤشرات توحي بأنّ العدو الإسرائيلي يريد فتح الحرب على لبنان من جديد، وكل الاحتمالات مفتوحة، ولا أحد يدرك ما يحمله الآتي من الأيّام".

وشدّد في تصريح، على أنّه "على الدّولة اللّبنانيّة اتخاذ موقف واضح من هذا العدوان على الضاحية الجنوبية، في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النّار".