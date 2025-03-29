بري أعلن إعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري "اعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر المبارك بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة جراء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وجنوبه وتماديها في خرق إتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار ١٧٠١ وإستمرار حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتمنى بري "للبنانيين عامة والمسلمين خاصة ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية، فطراً مباركاً، سائلاً الله أن يعيد شهر رمضان بما يمثل من قيم ومفاهيم، بأن يعيده وحدة وتراحماً وتعاضداً وتعاوناً لما فيه مصلحتهما وآمال وتطلعات شعوبهما في المنعة والتعافي والإستقرار والتقدم والأمن والأمان".
