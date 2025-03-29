حاصباني: أي خطوات لتحقيق المناصفة في بلدية بيروت يجب أن تحصل ضمن المهل المتاحة

اشار النائب غسان حاصباني في تصريح له، الى اننا "مع إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، وأي خطوات لتحقيق المناصفة في بيروت يجب أن تحصل ضمن المهل المتاحة".

