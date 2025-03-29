يوحنا العاشر عائداً من الدوحة: نعمل لخير بلادنا وكنيستنا في الشرق الأوسط وفي كل مكان

اشار بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر عقب إلى مطار بيروت عائداً من زيارة رسمية وكنسية إلى قطر، الى اننا نعمل لخير بلادنا وكنيستنا في الشرق الأوسط وفي كل مكان.

وكان في استقباله نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والدكتور الياس وراق رئيس جامعة البلمند. ورافق البطريرك في الزيارة وفدٌ كنسي ضم متروبوليت اللاذقية وتوابعها المطران أثناسيوس فهد.