وزير الدفاع الإسرائيلي: تصديق المجلس المصغر على ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم قرار تاريخي وسيعزز الاستيطان

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح له الى أن "تصديق المجلس المصغر على ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم قرار تاريخي وسيعزز الاستيطان".
وفي وقت سابق، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن "المجلس الوزاري المصغر وافق على شق نفق يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم".
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.