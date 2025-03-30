وزير الدفاع الإسرائيلي: تصديق المجلس المصغر على ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم قرار تاريخي وسيعزز الاستيطان

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح له الى أن "تصديق المجلس المصغر على ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم قرار تاريخي وسيعزز الاستيطان".

وفي وقت سابق، أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن "المجلس الوزاري المصغر وافق على شق نفق يربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم".