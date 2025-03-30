المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: بردنا على رسالة ترامب وضعنا مسار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن على أجندتنا

أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الى انه "بردنا على رسالة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وضعنا مسار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن على أجندتنا"، لافتة الى أن "مسار الدبلوماسية متواصل ومستمر".

