أعلن كبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف، في تصريح، عن عقد "اجتماعات" مع ممثلين لإدارة الرئيس الأميركي دونالد دونالد ترامب". في واشنطن، وسط تقارب ثنائي بين روسيا والولايات المتحدة.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول روسي كبير إلى الولايات المتحدة منذ بدأت الحرب في أوكرانيا في العام 2022.
وسبق وأن ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّه يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن موسكو ترى تقدماً مع واشنطن بشأن العمل على تطبيع عودة عمل السفارات، مؤكداً على "وجود رغبة أميركية ورغبة لإزالة العقبات".
كانت هذه تفاصيل خبر كبير المفاوضين الروس أعلن عن عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.