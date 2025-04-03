كبير المفاوضين الروس أعلن عن عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين في واشنطن

أعلن كبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف، في تصريح، عن عقد "اجتماعات" مع ممثلين لإدارة الرئيس الأميركي دونالد دونالد ترامب". في واشنطن، وسط تقارب ثنائي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول روسي كبير إلى الولايات المتحدة منذ بدأت الحرب في أوكرانيا في العام 2022.

وسبق وأن ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّه يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أن موسكو ترى تقدماً مع واشنطن بشأن العمل على تطبيع عودة عمل السفارات، مؤكداً على "وجود رغبة أميركية ورغبة لإزالة العقبات".