لرفض التهجير.. حزب الوعي يتوجه بوفد لمعبر رفح بالتزامن مع زيارة ماكرون

أعلن الكاتب الصحفي حازم الملاح، عضو الهيئة العليا لحزب "الوعي" ورئيس لجنة الصحافة والاتصال، أن وفدًا من الحزب، برئاسة الدكتور باسل عادل وعدد من القيادات، سيتوجّه غدًا إلى مدينة رفح، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وأضاف الملاح، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحزب يُجري تجهيزات مكثفة للمشاركة في المسيرات الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني والداعمة لموقف القيادة السياسية المصرية، حيث تم تجهيز عدد من الأتوبيسات بالتنسيق مع لجان الحزب في المحافظات، لضمان مشاركة واسعة من الأعضاء والعشرات من المواطنين.

وأشار إلى أن الحزب أطلق، منذ أيام، وثيقة "سند مصر" لدعم الوطن والمدافعين عنه، مؤكدًا أن "الوطن فوق الجميع وقبل كل شيء"، وأن هذه الوثيقة تعبّر عن الصوت والإرادة الشعبية المصرية في دعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات والتحركات الدولية التي تهدد العدالة الإنسانية والأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأكد الملاح أن "مصر، بتاريخها العظيم وصمود شعبها، تقف دائمًا في وجه كل من يحاول النيل من كرامتها أو توجيه إرادتها أو السيطرة على مقدّراتها"، مشددًا على أهمية الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.

وفي ختام تصريحاته، دعا "الملاح" كل مصري، وكل كيان سياسي أو مدني، وكل نقابة مهنية أو عمالية، إلى الانضمام إلى وثيقة "سند مصر"، ليكون هناك صوت واحد قوي ومسموع في وجه التحديات، مؤكدًا أن "مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".