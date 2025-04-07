شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": مصر تقود قمة تاريخية تُعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن اعتزازه بالزيارة الرئاسية المتميزة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتى توّجت بعقد القمة الثلاثية المصرية-الفرنسية-الأردنية بقصر الاتحادية، لبحث أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وتكريمًا للجهود المصرية المتفردة فى ترسيخ السلام والتنمية، والتى تأتى انطلاقًا من دور مصر الرائد فى تعزيز الاستقرار الإقليمى والدولى، وانعكاسًا لرؤية القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الحزب، فى بيان رسمى صادر اليوم الاثنين، أن الزيارة الرسمية الرفيعة المستوى شهدت توقيع إعلان تاريخى لترفيع العلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس الثقة الدولية فى مصر كشريك رئيسى فى تحقيق الأمن والازدهار.

كما أشار البيان إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم التى تغطى مجالات حيوية، من بينها: توطين صناعة السكك الحديدية، والذكاء الاصطناعى، وتعزيز التعاون فى مجال الأمن السيبرانى، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى التدريب الفنى والمهنى، دعمًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشاد الحزب بالدعم الفرنسى والأوروبى لمصر، والذى تجسّد فى صرف الشريحة الثانية من الدعم المالى بقيمة 4 مليارات يورو، مؤكدًا أن ذلك يعكس مكانة مصر كحجر أساس للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ووصف حزب المصريين الأحرار الزيارة بأنها "رسالة من أم الدنيا إلى كل الدنيا"، مشيرًا إلى الجولة الرمزية التى قام بها الرئيس الفرنسى برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خان الخليلى، والتى تؤكد أن مصر هى نبراس الأمان وموطن السلام.

وثمّن الحزب كافة المباحثات التى أجراها الرئيس السيسى خلال القمة، مشيرًا إلى تأكيده الثابت على موقف مصر تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها: رفض كافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين، الدعوة العاجلة لوقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، الإعداد لمؤتمر دولى لإعمار غزة تحت مظلة المبادرة العربية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى السورية، ودعم استقرار لبنان فى إطار الالتزام بالقرار الأممى رقم 1701.

وأكد الحزب، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الشعب المصرى، اصطفافه الكامل خلف القيادة السياسية، وتفويضه الشامل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ جميع القرارات والمسارات والتحركات التى تحفظ الأمن القومى المصرى وتصون مقدرات البلاد، مشددًا على أن أعضاء الحزب جنود رهن الإشارة لخدمة الوطن فى جميع المواقع.

كما شدد البيان على تمسّك مصر بحقوقها التاريخية فى مياه النيل، مع التأكيد على أهمية التعاون العادل والمتوازن بين دول الحوض، مشيرًا إلى أن ما طرحه الرئيس السيسى خلال القمة يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.

وفى ختام البيان، وجّه حزب "المصريين الأحرار" تحية إجلال للرئيس عبد الفتاح السيسى على قيادته الحكيمة التى جعلت من مصر محط أنظار العالم، وقادرة على جمع الأطراف الدولية على طاولة الحوار، كما أعرب عن تقديره للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على دعمه المتواصل للقضايا العادلة وثقة فرنسا فى الدور المصرى الرائد.

واختتم الحزب بيانه قائلاً: "إننا فى حزب المصريين الأحرار، نرى فى هذه الزيارة تأكيدًا على أن مصر، بقدرتها الدبلوماسية والاقتصادية الفريدة، ستظل قلعةً للسلام، ومنارةً للتعاون الاستراتيجى بين الشعوب."