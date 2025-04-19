جعجع لأصحاب منطق التهديد والوعيد: اتركوا الحُكم الجديد ينتشل البلد من المأساة التي أوصلتوه إليها

لفت رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، إلى أنّ "البعض في الأيّام الأخيرة، يُصرّ على العودة إلى منطق التّهديد والوعيد والأيادي الّتي ستُقطع. هذا ليس منطق الدّولة، ولا منطق الدّيمقراطيّة، ويجافي تمامًا منطق السّلم الأهلي".

وأكّد في تصريح، أنّ "على أصحاب هذا المنطق أن يكفّوا عن استعماله، ويكتفوا بما ألحقوه بالبلاد والعباد من مآسٍ وأضرار، ويتركوا الحكم الجديد ينتشل البلاد من المأساة الّتي أوصله إليها أصحاب هذا المنطق"، مضيفًا "فليتركوا المجال للرّئيس الجديد والحكومة الجديدة من أجل مسح الخسائر الّتي خلّفوها، والبدء بإعادة بناء دولة فعليّة، تعيد الكرامة والعزّة والعيش الكريم الى اللّبنانيّين، وتبادر إلى إعادة الإعمار".