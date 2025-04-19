سعد التقى وفدًا من متقاعدي قوى الأمن واعدًا بمتابعة مطلبهم بمنحهم ترقية

استقبل الأمين العام لـ"التّنظيم الشّعبي النّاصري" النّائب ​أسامة سعد​، في مكتبه في صيدا، وفدًا من الضبّاط المتقاعدين في قوى الأمن الدّاخلي، عرض مطلبه المتعلّق بـ"تسوية أوضاعهم الوظيفيّة، من خلال منحهم التّرقية أسوةً بزملائهم الضبّاط الّذين نجحوا في مباراة عام 2008".

وقد أبدى سعد تفهّمه لعدالة مطلبهم، ووعد بـ"متابعة القضيّة مع عدد من النّواب المعنيّين، والعمل على طرحها بهدف الوصول إلى حل منصف".