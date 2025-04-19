استقبل الأمين العام لـ"التّنظيم الشّعبي النّاصري" النّائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، وفدًا من الضبّاط المتقاعدين في قوى الأمن الدّاخلي، عرض مطلبه المتعلّق بـ"تسوية أوضاعهم الوظيفيّة، من خلال منحهم التّرقية أسوةً بزملائهم الضبّاط الّذين نجحوا في مباراة عام 2008".
وقد أبدى سعد تفهّمه لعدالة مطلبهم، ووعد بـ"متابعة القضيّة مع عدد من النّواب المعنيّين، والعمل على طرحها بهدف الوصول إلى حل منصف".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد التقى وفدًا من متقاعدي قوى الأمن واعدًا بمتابعة مطلبهم بمنحهم ترقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.