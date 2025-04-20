البابا فرنسيس أطل على كرسي متحرك من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس ومنح بركته للعالم بمناسبة عيد الفصح

أطلّ البابا فرنسيس من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان على كرسي متحرك، ومنح العالم بركته التقليدية بمناسبة عيد الفصح المجيد. وعلى وقع هتاف الحشود، وصل البابا فرنسيس إلى الشرفة الوسطى لكاتدرائية القديس بطرس ليمنح بركته الفصحية "إلى المدينة والعالم" وتشمل الغفرانات الأشخاص الذين يتابعون عبر الإنترنت أيضًا.

