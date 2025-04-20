من المتوقع أن يطل البابا فرنسيس الذي يتعافى من التهاب حاد في الرئتين، من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في روما لإلقاء بركته التقليدية "المدينة والعالم"، بمناسبة عيد الفصح.
وأعلن المكتب الصحافي للكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس سيحضر على الأرجح احتفالات أحد الفصح، ولكن دون تأكيد مشاركته، مصرا أن الأمر يعتمد على صحته.
وأمضى البابا أكثر من خمسة أسابيع في مستشفى جيميلي في روما لتلقي العلاج من التهاب رئوي.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس قد يطل على المؤمنين من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في قداس عيد الفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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