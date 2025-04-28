إعلان لائحة "نبض ​عبرين​" ومداورة لرئاسة البلدية بين عادل شاهين وآلان ضرغام

أُعلنت في بلدة عبرين البترونيّة لائحة "نبض عبرين"، على أن تكون الرّئاسة مداورةً بين عادل شاهين والزّميل آلان ضرغام.

وأشار شاهين خلال احتفال أُقيم في قاعة كنيسة القدّيس شربل في عبرين، إلى أنّه "لأنّنا كنّا دائمًا نهتم بالبشر قبل الحجر، جئنا اليوم لنؤكّد أنّنا سنترجم هذا الكلام ليصبح فعلًا، لأنّ الإنسان بالنّسبة لنا أولويّة"، مشدّدًا على "أنّنا نريد عبرين نابضة بأهلها السّاكنين فيها والمسافرين الّذين لم يتأخّروا عن مساعدة بلدتهم وأهلها، نريد عبرين وجهة الشّباب والصبايا".

وعرض برنامج اللّائحة، ومن أبرز بنوده:

"- استرداد واستعادة الأرض الّتي أعطتها أوّل بلديّة في عبرين لوزارة التّربية منذ عشرات الأعوام، من دون تحقيق أي فائدة لا للوزارة ولا للبلدة، وهدفنا اليوم الاستفادة منها واستثمارها بالشّكل الصّحيح.

- إنشاء ملعب رياضي كبير وعصري بمواصفات عالميّة.

-تعزيز السّياحة الدّينيّة في البلدة.

-الاستفادة من النّهضة الاقتصادية في الجوار واستقطاب السّياح والزّوار لتنشيط الحركة الاقتصاديّة، وخلق فرص عمل عبر نشاطات محليّة دوريّة.

-تفعيل دور شرطة البلديّة، وتوظيف عدد من شباب وصبايا الضّيعة.

-إقامة مشروع توأمة بين عبرين وبلدة أوروبيّة أو عربيّة".

من جهته، أكّد ضرغام أنّ "كل فكرة موجودة في برنامحنا وكل مشروع سنعمل على تنفيذه وعندما تتوافر الارادة، يكون التنفيذ حتميًّا"، موضحًا "أنّنا قرّرنا أن نشكّل لجنة للانتشار لوضع أموال المنتشرين في المكان الصّحيح، وسنمدّ جسورًا بين أبناء عبرين المقيمين والمنتشرين، لكي يتمكّنوا من المشاركة في كل القرارات".

وتضمّ لائحة "نبض عبرين"، إلى شاهين وضرغام، كلًّا من: جهاد فارس، وائل همام، بول يعقوب، جيما عبدالله، جوزيف حنا يوسف، ربيع بو حرب، باتريسيا نصرالله، سعدى فارس، باسم طانيوس؛ وجان كلود بربر.