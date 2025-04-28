حركة ناشطة في سراي زحلة لتقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية

تشهد مكاتب تقديم طلبات التّرشح للانتخابات البلدية والاختياريّة في ​سراي زحلة​، حركةً ناشطةً وازدحامًا لتقديم طلبات التّرشّح.

ويتابع محافظ البقاع كمال أبو جودة حسن سير العمل، ويجول في المكاتب بين الحين والآخر، وفي حال أراد أي شخص أو مرشّح الاستفسار عن أي موضوع.

مع الإشارة إلى أنّ طلبات التّرشّح الّتي يتقدّم بها المرشّحون كلّها ممكنة، والمعلومات متّصلة مباشرةً مع وزارة الدّاخليّة والبلديّات. كما أنّه لدى تقديم أي مرشح لطلبه، يقارَن الاسم فورًا مع الاسم الموجود على لوائح الشّطب للتّأكد منه، منعًا لحصول أي لغط لاحقًا.

كما لوحظ أنّ عمليّة "الاستكتاب" الّتي ترافق عمليّة تقديم طلبات التّرشّح، تجري بصورة حازمة وجدّيّة، بخاصّة بعدما تبيّن أنّ بعضًا من المخاتير وأعضاء المجلس البلدي الحاليّين لا يجيدون القراءة والكتابة.