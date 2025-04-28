تشهد مكاتب تقديم طلبات التّرشح للانتخابات البلدية والاختياريّة في سراي زحلة، حركةً ناشطةً وازدحامًا لتقديم طلبات التّرشّح.
ويتابع محافظ البقاع كمال أبو جودة حسن سير العمل، ويجول في المكاتب بين الحين والآخر، وفي حال أراد أي شخص أو مرشّح الاستفسار عن أي موضوع.
مع الإشارة إلى أنّ طلبات التّرشّح الّتي يتقدّم بها المرشّحون كلّها ممكنة، والمعلومات متّصلة مباشرةً مع وزارة الدّاخليّة والبلديّات. كما أنّه لدى تقديم أي مرشح لطلبه، يقارَن الاسم فورًا مع الاسم الموجود على لوائح الشّطب للتّأكد منه، منعًا لحصول أي لغط لاحقًا.
كما لوحظ أنّ عمليّة "الاستكتاب" الّتي ترافق عمليّة تقديم طلبات التّرشّح، تجري بصورة حازمة وجدّيّة، بخاصّة بعدما تبيّن أنّ بعضًا من المخاتير وأعضاء المجلس البلدي الحاليّين لا يجيدون القراءة والكتابة.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة ناشطة في سراي زحلة لتقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.