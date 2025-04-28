ناصر الدين أطلق الحملة الوطنية للتوعية على الدهون المتحولة بالتعاون مع الجامعة الأميركية: صحة اللبنانيين مسؤولية

أطلق وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين "الحملة الوطنية للتوعية من الدهون المتحولة (Trans Fats)" بالتعاون مع مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت في لقاء عقد في الوزارة سلط الضوء على المخاطر الصحية المتأتية من إستهلاك هذه الدهون الموجودة في عدد كبير من الأطعمة والتي أكدت الدراسات أن استهلاكها ولو بكميات ضئيلة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكري والسمنة.

وأكد ناصر الدين أن "حملة التوعية تأتي من ضمن مسار صحي ووطني متكامل يتضمن التوعية العامة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، العمل مع الصناعات الغذائية لتقليل أو إلغاء استخدام الدهون المتحولة، من غير المقبول تشريع الأسواق لمنتجات غير صحية تغزو البلاد وتؤثر على صحة الأطفال، مراجعة التشريعات بهدف فرض حدود واضحة وصارمة لهذه المواد في المنتجات الغذائية في الأسواق اللبنانية".

واشار الى أن "التغيير في العادات الغذائية ليس بالأمر السهل، لكنه ممكن حين يكون مدعومًا بالتوعية والإرادة والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومشاركة المجتمع المدني"، مؤكدا أن "صحة اللبنانيين ليست خيارًا، بل هي حق ومسؤولية جماعية. ومن خلال هذه الحملة يتم تنفيذ خطوة إضافية نحو بيئة غذائية أكثر أمانًا ومجتمع أكثر وعيًا وأطفال ينشأون على نمط حياة صحي".

واوضح منشور صادر عن وزارة الصحة العامة ومركز ترشيد السياسات في الجامعة الأميركية في بيروت أن الدهون المتحولة هي أحماض دهنية غير مشبعة توجد بشكل طبيعي في بعض المنتجات الحيوانية لكنها تأتي أساسًا من الزيوت المهدرجة جزئيًا (PHOs) المنتجة صناعيًا، والتي تستخدم لتحسين قوام الطعام وإطالة مدة صلاحيته.

ترفع الدهون المتحولة مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما ترتبط بمقاومة الأنسولين مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتسهم في الإلتهابات وزيادة الوزن.