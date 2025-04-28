مصادر النشرة: الجية نحو التوافق أو المنافسة على المقاعد المسيحية في المجلس البلدي

نفت مصادر "النشرة" ما يروج حول معركة ذات طابع طائفي في الإنتخابات البلدية في بلدة الجية، مشيرة إلى أن ما يُطرح في هذا المجال يأتي من باب "الزكزكات"، بسبب المنافسة القائمة على إسم رئيس البلدية المقبل.

في التفاصيل، أشارت إلى أنه تم التوافق بين "حزب الله" و"حركة أمل" والعائلات على نواة لائحة تمثل 7 مقاعد إسلامية من أصل 8، تضم: علي محمد يونس الحاج، خضر محمد بركات، وسام موسى الحاج، هاني كمال المعوش، يارا عماد عيسى، حسين كامل الحاج، شكيب صبحي الخطيب، من ضمن المساعي القائمة من أجل الوصول إلى لائحة توافقية، أو حسم المعركة بالتزكية في حال توفرت الفرصة لذلك.

ولفتت هذه المصادر إلى أن هناك مساع من أجل سحب باقي المرشحين المسلمين على أن ينضم المرشح الثامن إلى اللائحة، من أجل طمأنة المكون المسيحي في البلدة من جهة والتشجيع على الذهاب إلى التوافق أيضاً، بحيث لا يؤدي التنافس إلى حصول أي إنتكاسة في المعادلة القائمة داخل المجلس البلدي.

وأوضحت أن المعركة حول إسم رئيس البلدية هي بين جاك القزي ووسام القزي، مشيرة إلى أن، في تأكيد على عدم وجود معركة طائفية في البلدة، هناك إنقساماً في الرؤية بين "حزب الله" و"حركة أمل"، حيث يفضل الحزب إسم وسام القزي بينما تفضل الحركة إسم جاك القزي، ما يرجح أن يكون التوافق بين الجانبين، في حال لم يصار إلى تشكيل لائحة توافقية، على الأسماء الإسلامية، بينما يكون هناك توجهات مختلفة على مستوى الأسماء المسيحية.