الصادق التقى دريان : للائحة مستقلة تمثل العائلات والجمعيات البيروتية لبلدية بيروت

أشار النائب وضاح الصادق، في تصريح له بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الى انه "اليوم يوجد وضع يستوجب تدخل الجميع في بيروت لمعالجة الأزمة التي نعيشها قبل أسبوعين من انتخابات بلدية بيروت، ولنكن واضحين اننا اليوم أمام بلدية كبيرة من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي على العمل البلدي لبيروت خلال الاعوام الستة المقبلة، عشنا السنوات الست الماضية بضعف في الخدمات الإنمائية لاسباب عدة منها وأساساً الخلل القائم دائماً بين المجلس البلدي والمحافظ وضرورة أن نعرف أن المشكلة في بيروت ليست طائفية بل قانون بلدي استثنى بلدية بيروت من السلطة التنفيذية وهي عند المحافظ"، لافتا الى "اننا لا نقلل من شأن المحافظ بل نطالب لبلدية بيروت ككل البلديات، ونحن كبيروتيين نريد أن ننتخب مجلسا بلديا، أستطيع أن أحاسبه بعد ست سنوات ويملك الإمكانية لتطبيق وتنفيذ المشاريع وأملك القدرة كمواطن أن أحاسبه، وهذا ما أطلعت المفتي دريان عليه وعلى الجولة التي قررت أن أقوم بها مع العديد من الشخصيات لبحث موضوع تعديل القانون البلدي في بيروت مع رؤساء الأحزاب والكتل الأساسية التي هي كتل تملك الكلمة في المجلس النيابي بخصوص بيروت".

اضاف:"الموضوع الثاني هو موضوع الانتخابات بعد أسبوعين والتي ندعو أن يكون هناك لائحة مستقلة من أصحاب الكفاءات، متجانسة وبعيدة من السيطرة الحزبية كوننا عشنا تجربة في المرحلة السابقة وتعطيل المجلس البلدي بسبب الخلافات السياسية والحزبية، واليوم نريد لائحة من البيروتيين والبيروتيات الذين لهم مشروع لبيروت وليعالجوا المشاكل الكبيرة ويكون هناك تجانس وعمل جماعي لمصلحة بيروت، لهذا السبب ندعو للتوافق مشروط بشكل اللائحة وابتعادنا كسياسيين عنها ودعمها، لائحة تمثل العائلات والجمعيات البيروتية بأفضل طريقة للوصول لإرجاع بيروت على الخطة الأمنية الصحيحة".

كما استقبل المفتي دريان النائب أحمد رستم وبحث معه في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.