لائحة "رشميا أولًا" أعلنت أسماء مرشحيها الـ15 لخوض الانتخابات البلدية

أعلنت لائحة "​رشميا​ أوّلًا" أسماء مرشّحيها الـ15 الّذين سيخوضون الانتخابات البلدية يوم الأحد المقبل في بلدة رشميا- قضاء عاليه، تحت شعار "إيد بإيد لرشميا أحلى".

وخلال اللّقاء، عرض المرشّح لرئاسة البلديّة أنطوان أبو فياض، برنامج عمل اللّائحة للسّنوات السّت المقبلة.

كما تحدث المرشّح لمنصب نائب الرّئيس سليم أبي ضاهر، عن "أهميّة تعزيز دور الشّباب في العمل البلدي"، مؤكّدًا "التزام اللّائحة، في حال فوزها، بدعم الجيل الشّاب وإشراكه في صنع القرار".

وتضمّ اللّائحة، بالإضافة إلى أبو فياض وأبي ضاهر، المرشّحين: داليا فرح بو خير، أديب أبو النصر، طوني مراد، أنطوان نمر، إيلي سليمان، ناصيف الهاشم، ديزيري بو منصور خطار، بسام ضاهر، طوني منذر، مارون عنتر، جان أسعد، روبير شلهوب وهشام إلياس.

أمّا عن المقعد الاختياري، فقد تمّ ترشيح أنطون نجم، مع ترك حريّة الخيار للنّاخبين بالنّسبة لباقي المقاعد الاختياريّة.