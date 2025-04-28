سلامة وصل إلى الإمارات للتحدث بجلسة حول صون المواقع الأثرية بمناطق النزاع

وصل وزير الثّقافة ​غسان سلامة​ إلى الإمارات، تلبيةً لدعوة رسميّة للمشاركة كمتحدّث رئيسي في جلسة حواريّة بعنوان "التّراث من أجل السّلام: صون المواقع الأثريّة في مناطق النّزاع"، تضمّه ووزيرة الدّولة في وزارة الخارجيّة الإماراتيّة نورة الكعبي، وذلك في معرض أبو ظبي الدّولي للكتاب 2025. ومن المرتقب أن يلتقي عددًا من المسؤولين في الإمارات.

وكان سلامة قد شارك أيضًا كضيف شرف ومتحدّث رئيسي في افتتاح المؤتمر الدّولي للاستشراق، الّذي تنظّمه وزير التّربية والتّعليم العالي القطريّة لولوة الخاطر في العاصمة القطريّة الدوحة، في حضور وزير خارجيّة غامابيا مامادو تانغارا وما يقارب 600 باحث ومفكّر من مختلف دول العالم.

وقد التقى سلامة خلال وجوده في الدّوحة، وزير الخارجيّة القطريّة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس هيئة متاحف قطر المياسة بنت حمد آل ثاني، ورئيس المكتبة القطريّة الوطنيّة وزير الدّولة حمد الكواري.