الجيش الإسرائيلي: نفذنا محاولات اعتراض عدة للصاروخ اليمني الذي أطلق باتجاه إسرائيل ونتحقق من النتائج

أعلن الجيش الإسرائيلي، انه "نفذنا محاولات اعتراض عدة للصاروخ اليمني الذي أطلق باتجاه إسرائيل ونتحقق من النتائج". وفي وقت سابق، دوت صفارات الانذار في مناطق واسعة شمال اسرائيل وصولا الى حيفا وخليجها، وذلك عقب رصد اطلاق صاروخ من اليمن,

