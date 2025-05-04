شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ توصي بتطوير المتحف الزراعى وتنظيم زيارة ميدانية والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير المتحف الزراعى وإعادة افتتاحه، وذلك بحضور ممثلى وزارات الزراعة والسياحة والآثار والتنمية المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب عمرو عزت الاقتراح، مشيرا إلى أن المتحف الزراعى فى مصر كان الغرض من إنشائه هو التوثيق لذاكرة مصر الزراعية، ونافذة تطل منها كل الأجيال على حضارة مصر الزراعية، فضلاً من كونه مركزا للثقافة الزراعية، مضيفا:" يعد المعرض التاريخى للزراعة المصرية منذ عهد ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا، وبالمتحف أيضا مكتبة وقاعات للسينما والمحاضرات. ودعا إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره وإعادة فتحه للجمهور.

وأيده رئيس لجنة الزراعة، مؤكدا الأهمية التاريخية لذلك المتحف، وأهمية أن يتم تأهيله وتطويره بما يسمح له بالاستمرار فى تقديم خدماته التاريخية.

و شهد الاجتماع، استعراض الدكتور أحمد حسن، المشرف على المتحف الزراعى، مكونات ومقتنيات المتحف، وما يقدمه من خدمات، وذلك عبر عرض تسجيلى مصور. وأشار إلى أن المتحف أصبح رقم واحد عالميا فى الأثر الزراعى.

كما استعرض اللواء أمجد سعد، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، خطوات الوزارة نحو تطوير المتحف الزراعى، مؤكدا أن مثل تلك المتاحف تمثل ثروة مختفية يتطلب الاستفادة منها، موضحا عدد من التحديات التى واجهتم فى خطوات التطوير ورفع الكفاءة بالمتحف، منها ترميم القطع الأثرية بالمتحف. وكشف عن وجود مقترحات لزيادة قيمة تذكرة دخول المواطن من ٣ جنيهات إلى ١٠ أو ٢٠ جنيها أو أكثر، إلا أن وزير الزراعة علاء فاروق، يتمسك بقيمتها البسيطة منعا لزيادة أعباء الدخول على المواطن البسيط.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك المتحف يعد ثروة كبيرة لمصر، الأمر الذى يدعونا للحفاظ عليه، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاستفادة منه ليس هدفها الربح ولكن تحقيق دخل يسمح له بالاستمرارية فى تقديم خدماته وتغطية تكلفته.

وأيده النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، مشيرا إلى أهمية الجهود المبذولة فى تطوير المتحف، وأن هناك أهمية أيضا لاستكمال تلك الجهود وتعظيم الاستفادة من المتحف ودوره التاريخى.

كما دعا ممثل وزارة التنمية المحلية إلى تشكيل مجلس أمناء للمتحف، لتسهيل عملية التنسيق فيما يتعلق بالمتحف.

وفى نهاية المناقشات والاستماع إلى ممثلى الوزارات، حول آليات تطوير المتحف، أوصت اللجنة بخطة متكاملة بشأن تطوير المتحف الزراعى بالتنسيق بين الجهات المعنية ولاسيما وزارات الزراعة السياحة والآثار والتنمية المحلية، مع دراسة إنشاء مجلس أمناء للمتحف. كما أوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لتفقد المتحف الزراعى قبل إعداد تقريرها بشأن الاقتراح برغبة.