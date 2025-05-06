ماكرون سيستقبل الشرع الأربعاء وسيكرر مطالبه وبمقدمتها استقرار المنطقة وبخاصة لبنان

أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة له إلى أوروبا.

وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيان، إلى أنّ ماكرون "سيؤكّد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرّة ومستقرّة وذات سيادة تحترم كلّ مكوّنات المجتمع السوري".

واوضحت أنّ "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلّعون إلى السلام والديموقراطية"، مؤكّدة أنّ ماكرون سيكرّر "مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب".

وفي بداية شباط الماضي، وجّه ماكرون دعوة للرئيس السوري لزيارة فرنسا، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية آذار الماضي بشرط تشكيل حكومة سورية تضمّ "كل مكوّنات المجتمع المدني" وضمان الأمن لعودة النازحين السوريين.