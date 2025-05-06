خلال استقباله رئيس وزرائها.. ترامب: سيكون من الأفضل لكندا أن تصبح ولاية أمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، أنه سيكون “أفضل بكثير” لكندا أن تصبح ولاية أمريكية.

من جهته قال كارني من المكتب البيضوي إن كندا “لن تكون أبداً للبيع”، الأمر الذي رد عليه ترامب قائلاً إن “الوقت كفيل بمعرفة ذلك”.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الكندي إنه يتعين تغيير بعض جوانب اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك التي وُقعت خلال الولاية الأولى لترامب.

جاء ذلك في الوقت الذي أثار فيه ترامب مسألة معاودة التفاوض على الاتفاقية التي ستخضع للمراجعة العام المقبل.

وأدلى كارني وترامب بهذه التعليقات خلال اجتماعهما في البيت الأبيض لمناقشة التجارة وقضايا أخرى.

وقبل استقباله لكارني، كان ترامب قد كتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى “أي شيء” من جارتها الشمالية.

وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشال”: “إنني أرغب في العمل معه بشدة، لكن لا يمكنني أن أفهم حقيقة واحدة بسيطة.. لماذا تدعم أمريكا كندا بـ 200 مليار دولار سنوياً ، فضلاً عن الحماية العسكرية المجانية، والعديد من الأمور الأخرى؟ لسنا بحاجة إلى سياراتهم ولسنا بحاجة إلى طاقتهم، ولسنا بحاجة إلى أخشابهم، ولسنا بحاجة إلى أي شيء لديهم، باستثناء صداقتهم، التي نأمل أن نحافظ عليها دوماً “.

و أضاف الرئيس أن استفساره بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تحتاج أي شيء من كندا “سيكون، على الأرجح، سؤالي المصيري الوحيد”.

يذكر أن ترامب هدد مراراً بضم كندا كولاية أمريكية رقم 51. كما فرض رسوماً جمركية مرتفعة على الدولة المجاورة التي تعتمد اقتصادي اً بشكل كبير على علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة.

