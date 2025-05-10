بوتين: غزة تشهد كارثة إنسانية والوضع يتفاقم بسبب حظر إمدادات الكهرباء والسلع الأساسية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثات مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في الكرملين، إلى أن "روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال إنّ "غزة تشهد كارثة إنسانية والوضع يتفاقم بسبب حظر إمدادات الكهرباء والسلع الأساسية"، مشيرًا إلى "أننا قدمنا نحو 800 طن من المساعدات للفلسطينيين".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، في حين يزور عباس موسكو في إطار مشاركته في عيد النصر على النازية الذي أقيم أمس في الساحة الحمراء.

وسبق وأن أشار الرئيس الفلسطيني، خلال لقائه الرئيس الروسي، إلى "أننا نشكر روسيا على مواقفها الدائمة مع القضية الفلسطينية، كما نشكركم على تقديم 30 ألف طن من القمح الروسي وسنرسل كامل الكمية إلى قطاع غزة".

وشدد على أنّ "الشعب الفلسطيني لا يريد أكثر من تطبيق قرارات الشرعية الدولية"، معلنًا أنّه "لا يمكن أن نقبل بمحاولات تهجير أهالي غزة ونرفض وجود إدارة أميركية للقطاع"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.