عراقجي في مؤتمر الحوار الإيراني العربي: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ولن نتنازل عن حقوقنا النووية

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في كلمة له خلال مؤتمر الحوار العربي الإيراني في الدوحة، على أنّ "منطقتنا بحاجة إلى التعاون أكثر من أي وقت مضى"، موضحًا "أننا نحتاج إلى تعزيز الثقة والتفاهم بين دول المنطقة".

وأشار إلى أنّه "لا يمكن تجاهل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، فالكيان الصهيوني أصبح يسعى بشكل علني إلى إبادة الشعب الفلسطيني"، مضيفًا "الكيان الصهيوني مصدر لعدم الاستقرار في المنطقة ويعتدي على جميع جيران فلسطين المحتلة"، مضيفًا "التصدي لأفعال إسرائيل واجب أخلاقي يقع على عاتق حكومات المنطقة".

وأوضح عراقجي أنّه "يجب تصميم آليات مؤسسية لاستمرار الحوار العربي الإيراني".

وفي ظل استمرار المفاوضات الأميركية الإيرانية غير المباشرة، أكّد عراقجي "أننا نعتبر الحصول على الأسلحة النووية أمرا محرما"، وقال: "لا يمكن السماح لكيان محتل أن يمتلك ترسانة نووية ضخم"، معلنًا "أننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ولن نتنازل عن حقوق شعبنا النووية".