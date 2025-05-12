حماس أكّدت تواصلها مع أميركا: سنطلق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأميركي ألكسندر

أكّدت حركة "حماس"، أنّ "الحركة أجرت اتصالات مع الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية"، معلنة أنّه "سوف يتم إطلاق سراح الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر".

وأوضحت في بيان أنّ "اتصالاتنا مع واشنطن تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في غزة"، مشيرة إلى "أننا نؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب".

وأضاف الحركة "مستعدون لاتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة ونثمن جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار مسؤول في حركة "حماس" لوكالة فرانس برس، إلى أن "الحركة تؤكد عقد مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في الدوحة"، مؤكدًا "إحراز بعض التقدم في مباحثات حماس مع موفدين أميركيين في شأن هدنة في غزة".