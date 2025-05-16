شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحذر إلقاء الأجسام الصلبة وزراعة البوص والنباتات الريزومية بمناطق الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث القانون في نصوصه على الحفاظ على الموارد المائية وعدم إلقاء المخلفات وحمايتها من التلوث ومعوقات الصيد، وقد حذر القانون 146 لسنة 2024 في مادته "28" من إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .

كما حذر في مادته "29" من إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك، كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .

وفي مادته"30" حذر أيضًا من إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض إلا يترخيص من الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .

وحذر أيضًا القانون في مادته"31" من صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .