ناصر الدين: وزارة الصحة قدمت دعمًا أوليًا لمستشفى بيروت لمساعدته على سلوك سكة التعافي

أعلن وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​ أنّ "وزارة الصحة العامة قدّمت دعمًا أوّليًّا لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي بهدف مساعدته على سلوك سكة التّعافي، ووضع حدّ للمشاكل المتزايدة الّتي يواجهها، والّتي تؤثّر على سير العمل في هذا الصّرح الاستشفائي، الّذي لم يعد قادرًا على لعب الدّور المحوري الّذي كان يقوم به في تقديم الخدمات الصّحيّة والنّوعيّة للمجتمع اللّبناني؛ ولا سيّما الفئات الأكثر هشاشة فيه".

وأوضح في تصريح، أنّ "الزّيارة الميدانيّة الّتي قام بها للمستشفى هذا الأسبوع، استكملت الاجتماعات المكثّفة الّتي كان قد عقدها مع أكثر من جهة معنيّة بأوضاع المستشفى، وأتاحت الاطّلاع التّفصيلي على أوضاع المستشفى"، لافتًا إلى أنّ "الدّعم المالي الّذي تمّ تقديمه، هدف إلى تحديث معدّات وتجهيزات أساسيّة لتوفير استدامة العمل في الأقسام الطبيّة، إضافةً إلى تأمين المستلزمات الضّروريّة لعمل المختبر وإنجاز الفحوصات الضّروريّة لمتابعة أوضاع المرضى".

وجدّد ناصر الدّين دعوته للإدارة والأطبّاء والموظّفين إلى "التعاون البنّاء، بهدف تحقيق النّهضة المنشودة في مستشفى بيروت، وتمكينه من أداء رسالته في خدمة المجتمع"، مؤكّدًا أنّ "هذه النّهضة لن تتحقّق إلّا بتضافر الجهود من داخل المستشفى". وأشار إلى أنّ "الوزارة ملتزمة بتقديم الدّعم اللّازم، ضمن خطّتها الاستراتيجيّة الشّاملة لتطوير المستشفيات الحكومية وتحديثها في مختلف المناطق اللّبنانيّة".