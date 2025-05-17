سلام: لبنان يسعى للعودة لموقعه الطبيعي بالحضن العربي ونحن بلحظة تأسيسية نكسب فيها ثقة المواطنين

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، "مساعي لبنان إلى العودة إلى موقعه الطبيعي في الحضن العربي"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان على أتم الاستعداد للمشاركة في النهضة الجماعية ويؤكد التزامه نهج التضامن وليس فقط في أوقات الشدة، فشباننا وشباتنا استثمار لنا".

وشدّد، خلال افتتاح القمة العربية التنموية والاجتماعية والاقتصادية في بغداد، على أنّ "التنمية لا تتحقق من دون استقرار والتعاون العربيّ المشترك بات ضرورة ملحة"، معلنًا أنّ "لبنان يقف مع أشقائه العرب في ظل الازمات، التي تعيق النمو فمعدلات البطالة مرتفعة، كما أزمات النزوح واللجوء والتصحّر وإعادة الإعمار".

ولفت سلام إلى "أنّنا لسنا في مرحلة انتقالية، بل لحظة تأسيسية نكسب فيها ثقة المواطنين اللبنانيين"، شاكرًا "الاخوة العراقيين على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان".