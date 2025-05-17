وزيرة الشؤون: اجتمعت مع وزراء الصحة والتربية والعمل لإطلاق مسار مشترك للعمل الإصلاحي

لفتت وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة ​حنين السيد​، إلى أنّ "في إطار حرصي على تعزيز التّنسيق والتّكامل بين وزارات التّنمية البشريّة والاجتماعيّة، دعوتُ إلى اجتماع في وزارة الشؤون الاجتماعية، ضمّ كلًّا من وزير الصّحة العامّة، وزيرة التّربية والتّعليم العالي، ووزير العمل، وذلك بهدف إطلاق مسار عمل مشترك من العمل الإصلاحي".

وأوضحت في تصريح، "أنّنا ناقشنا خلال الاجتماع على مستويَين: السّياسات والبرامج، وحدّدنا مجالات عمل ومبادرات مشتركة سنعمل على تطويرها معًا، لا سيّما في مجالات الحماية الاجتماعيّة، الإدماج الاقتصادي، والتّعليم والخدمات الأساسيّة"، مشيرةً إلى أنّ "جميع الحاضرين عبّروا عن التزامهم بتكريس هذه الشّراكة، وتحويلها إلى خطوات عمليّة ضمن رؤية وطنيّة شاملة ومستدامة".