وزير الداخلية بعد جولة مع وزير العدل في قصر العدل: عمليات الفرز تتم بشكل جيد وبسرعة وبدقة

يجول وزيرا الداخلية والعدل أحمد الحجار وعادل نصار لتفقد عملية الفرز في قصر العدل في بيروت في هذه الأثناء. ولفت وزير الداخلية أحمد الحجّار، بعد الجولة، الى أن "عمليات الفرز تتم بشكل جيد وبسرعة وبدقة وسنطلع الرأي العام على مسار عملية الفرز منعاً لأي تساؤلات من دون أجوبة".

