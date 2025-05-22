محفوظ: أي مراقب سياسي للوضع بالاقليم يلمس بأن المعادلة الأساسية هي أن الأميركي يبحث عن الإستقرار

اشار رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، الى ان "نائبة المبعوث الأميركي مورغان اورتاغوس، اعترفت أن المسؤولين اللبنانيين أنجزوا خلال الأشهر الستة الماضية أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الخمسة عشرة الماضية. وبأن الرئيس اللبناني جوزاف عون حقق إنجازات غير عادية في فترة قصيرة. كما اعتبرت هذه الإنجازات غير كافية باعتبار أن المطلوب أميركيا نزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية".

ولفت الى ان "مقاربة أورتاغوس هذه غير منصفة كونها تنظر فقط إلى الكأس نصف الفارغة من دون أن تأخذ تعقيدات الوضع اللبناني والتعقيدات الناجمة عن عدم التزام اسرائيل لوقف النار واستمرار احتلالها للنقاط الخمس والإعتداءات الاسرائيلية واستمرار الإغتيالات والقصف المتواصل وعجز لجنة المراقبة الدولية الشريكة فيها المندوبة الأميركية".

وذكر ان "أي مراقب سياسي للوضع في الاقليم يلمس بأن المعادلة الأساسية هي أن الأميركي يبحث عن الإستقرار وإشاعة الإستثمار ويخص لبنان بالتحديد في كلام لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن لبنان يستفيد مستقبلا من ظاهرة الإستقرار. بالتأكيد هذا الأمر يرتبط إلى حد بعيد بالمفاوضات الأميركية الايرانية رغم التشدد والتصريحات الأميركية والايرانية على السواء، ذلك أن واشنطن التي تهيمن سياسيا وأمنيا على المنطقة تريد تحديد موقع طهران في الحسابات الأميركية وفي دورها في مضيق هرمز وأن تتحكم بفائض الإنتاج الايراني المخصب عبر دور "الشريك الروسي".