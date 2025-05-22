بوصعب: موضوع الاغتراب في الانتخابات النيابية سيُبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدراسته

أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، إلى أنّ "جلسة اللجان انعقدت لاستكمال جدول الأعمال الماضي، وبدأنا بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية".

ولفت إلى أنّ "هذا الاقتراح له اهمية كبيرة ويزيل عبئا كبيرا على المواطنين بموضوع الاستشفاء والطبابة وأخذ وقتا كبيرا، لكن وصل إلى صيغة معينة لننطلق منها لاقراره ومن الضروري أن يقر لانه قانون يستفيد منه المواطن اللبناني بشكل جدي وأساسي، وهو بحاجة إلى دراسة ونقاش لاسيما بما يتعلق ببعض الرسوم الموضوعة من اجل التمويل ومن يديره والزملاء النواب لديهم ملاحظات واراء ووزارة الصحة لديها ملاحظاتها".

وأضاف بوصعب "ارتأينا ان نعطي فرصة شهر لكل الكتل النيابية او الزملاء النواب بما فيهم وزارتي المالية والصحة لارسال ملاحظاتهم (بشأن الاقتراح) خطيا لأمانة السر في اللجان المشتركة من اجل اجراء مناقشة حول الملاحظات، تمهيدا لكي ناتي إلى اللجان المشتركة لاقرار القانون هذه الطريقة اثبتت في الماضي انها تعطي نتيجة".

إلى ذلك، أوضح "أننا انتقلنا إلى مناقشة اقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ والاقتراحات المتعلقة بالانتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة، وكانت هناك آراء مختلفة ومتعددة من كثير من الزملاء النواب، وما من شك ان هناك وجهات نظر مختلفة خصوصا ما يتعلق بموضوع الاغتراب، إذ أن القانون الحالي هو لانتخاب ستة اعضاء من المجلس النيابي يمثلون القارات خارج لبنان والاغتراب ينتخب الستة اعضاء، وحصل نقاش بالمقابل المغترب حقه بالتصويت كما حصل في المرة الماضية، واي تعديل فهناك نقاط بحاجة إلى معالجة وهذا سيبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الموضوع".

وقال بوصعب "حصل نقاش حول انشاء مجلس الشيوخ وغيرها من الاقتراحات والبعض رأى ان الحل بتطبيق اتفاق الطائف كاملًا، وما نحرص عليه أنه بدأنا النقاش قبل سنة والجلسة كانت هادئة وفيها كثير من الاراء القيمة وجرى الحديث عن الكوتا النسائية وان تكون داخل اللائحة او للفائزين. كل هذه الامور ستناقش بانفتاح وتم تشكيل لجنة فرعية في ختام الجلسة وهي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي وتمثيلا من هيئة مكتب المجلس النائب هادي ابو الحسن واعضاء من لجان الدفاع والداخلية والإدارة والعدل والمال والموازنة ويمثلون الكتل النيابية الأساسية وهم النواب جهاد الصمد، جورج عدوان، علي حسن خليل، سامي الجميل، علي فياض، جورج عطالله، احمد الخير وعماد الحوت، فهذه اللجنة ستجتمع ويحق لأي زميل من خارج هذه اللجنة ان يحضر اجتماعاتها".