التربية تابعت موضوع سقوط أحد الأولاد من باص للنقل في طرابلس وطلبت من مديري المدارس الخاصة تأمين السلامة المرورية

تابعت وزارة التربية والتعليم العالي الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذي يظهر سقوط أحد الأولاد من باص للنقل، وتبين من التحقيق الاولي الذي أجرته المديرية العامة للتربية أن التلميذ منتسب إلى ثانوية المناهج العالمية في منطقة ابي سمرا في طرابلس وهي ثانوية خاصة، وأن وسيلة النقل أي الباص ليست ملك الثانوية المذكورة، إنما هي ملك خاص، حيث تبين ان سائق الباص لم يكن يراعي قواعد السلامة المرورية وترك الأبواب مفتوحة.

وقد كلفت الوزارة مصلحة التعليم الخاص إجراء التحقيقات اللازمة والتشدد مع مديري المدارس الخاصة لجهة القيام بواجباتهم في تأمين السلامة المرورية وحماية الأولاد داخل وسائل النقل سواء كانت ملكا للمدارس او مستاجرة أو من النقل العام، وضرورة السهر على تأمين وصول التلامذة إلى المدارس وعودتهم إلى المنازل سالمين.

وطلبت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بموجب كتاب من وزارة الداخلية المديرية العامة للأمن الداخلي التشدد مع سائقي وسائل النقل الذين ينقلون التلاميذ، أن يراعوا تأمين النقل الآمن للتلامذة والحفاظ سلامتهم تحت طائلة المسؤولية.